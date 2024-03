Gewinne in Zürich: SMI zum Start freundlich

Index im Fokus

Der SMI knüpft am Freitagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Freitag verbucht der SMI um 09:10 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,43 Prozent auf 11.487,88 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,269 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,237 Prozent auf 11.465,94 Punkte an der Kurstafel, nach 11.438,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11.499,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 11.481,11 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,067 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11.213,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, erreichte der SMI einen Wert von 10.887,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11.056,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 2,84 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11.524,36 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11.064,90 Zählern.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 1,14 Prozent auf 258,40 CHF), Partners Group (+ 0,91 Prozent auf 1.280,50 CHF), Swiss Life (+ 0,84 Prozent auf 647,00 CHF), Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 92,51 CHF) und UBS (+ 0,79 Prozent auf 25,41 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-9,88 Prozent auf 268,20 CHF), Logitech (-0,05 Prozent auf 77,94 CHF), Lonza (+ 0,22 Prozent auf 463,00 CHF), Roche (+ 0,24 Prozent auf 232,50 CHF) und Givaudan (+ 0,38 Prozent auf 3.721,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 476.616 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 251,498 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,02 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net