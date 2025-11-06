DAX24.010 -0,2%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,24 +1,1%Gold4.013 +0,9%
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet
Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
Gewinneinbruch

DBAG-Aktie schwächelt: Deutsche Beteiligungs AG macht im Quartal nur knapp einen Gewinn

06.11.25 09:35 Uhr
DBAG-Aktie schwächelt: Gewinn-Kollaps bei Deutsche Beteiligungs AG - nur noch 0,2 Millionen Euro! | finanzen.net

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat auch im dritten Quartal die schwache Konjunktur zu spüren bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Beteiligungs AG
24,50 EUR 0,65 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Donnerstag einen Gewinn von 0,2 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte die Beteiligungsgesellschaft noch einen Überschuss von 21,8 Millionen erzielt. Vor allem gingen die Erträge aus dem Fonds- und Investmentgeschäft deutlich zurück.

Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) fiel Ende September auf 35,28 Euro nach 35,78 Euro im Vorjahr. Wegen der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage hatte die Beteiligungsgesellschaft ihren Jahresausblick hierfür bereits Mitte Juli gesenkt und erwartet seither für 2025 einen NAV zwischen 35 und 38 Euro. Insgesamt soll es damit nun auf einen Nettovermögenswert von 625 bis 665 Millionen Euro hinaus laufen. Dieses Ziel bestätigte das Unternehmen.

Das Geschäft von Deutsche Beteiligungs AG besteht aus zwei Bereichen: Zum einen investiert sie in mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Industriebranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie seit 2020 Italien. Zum anderen bietet die Gesellschaft Fondsberatung an. In diesem Bereich fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um neun Prozent auf 4,1 Millionen Euro. Für 2025 stehen hier seit Mitte Juli 10 bis 15 Millionen Euro im Plan.

Die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG verliert im Donnerstagshandel auf XETRA zeitweise 0,21 Prozent auf 24,00 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG

