Jefferies & Company Inc.

Deutsche Beteiligungs Buy

10:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Entwicklung des Nettovermögenswertes (NAV) entspreche der im Juli angepassten Prognose, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

