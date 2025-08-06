DAX 24.321 +1,7%ESt50 5.347 +1,6%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.150 +1,6%Euro 1,1648 -0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.377 +0,2%
Rheinmetall-Aktie sackt ab: Rheinmetall-Bilanz enttäuscht trotz Umsatzplus - Auch HENSOLDT- und RENK-Aktie schwach
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
Deutsche Beteiligungs Aktie

24,20 EUR +0,15 EUR +0,62 %
STU
Marktkap. 444,94 Mio. EUR

KGV 9,89 Div. Rendite 4,96%
WKN A1TNUT

ISIN DE000A1TNUT7

Symbol DEUBF

Jefferies & Company Inc.

Deutsche Beteiligungs Buy

10:26 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Beteiligungs AG
24,20 EUR 0,15 EUR 0,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Entwicklung des Nettovermögenswertes (NAV) entspreche der im Juli angepassten Prognose, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG

Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,15 €		 Abst. Kursziel*:
49,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,76%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG

10:26 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
21.07.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
18.07.25 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
27.06.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
09.05.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG

dpa-afx Konjunkturabschwung Deutsche Beteiligungs AG-Aktie dennoch im Plus: DBAG mit deutlichem Gewinnrückgang im ersten Halbjahr Deutsche Beteiligungs AG-Aktie dennoch im Plus: DBAG mit deutlichem Gewinnrückgang im ersten Halbjahr
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr durchwachsen – Prognose angepasst
finanzen.net Ausblick: Deutsche Beteiligungs öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Juli 2025: Analysten sehen Potenzial bei Deutsche Beteiligungs-Aktie
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich am Mittag schwächer
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Erste Schätzungen: Deutsche Beteiligungs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Forecast adjusted following mixed H1 performance
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG: Adjusted forecast for the financial year 2025
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
