Coronavirus drückt auf PUMA-Aktien - adidas-Aktien drehen ins Plus

adidas -Papiere fielen am Dienstag via XETRA zunächst deutlich zurück und schlossen letztlich um 0,65 Prozent fester bei 301,95 Euro. PUMA -Aktien büßten daneben zunächst ebenfalls deutlicher ein und erholten sich von ihrem Tagestief auf Minus 0,26 Prozent und einen Stand von 75,30 Euro. Beide Aktien waren zuletzt auf historische Höchstkurse gestiegen, nach Aussage von Händlern dürften Anleger in dem schwachen Börsenumfeld nun Kursgewinne mitnehmen.

Fundamental belastend dürfte die Ausbreitung des Coronavirus in China sein, hieß es zudem am Markt. Im Jahr 2018 setzte adidas in China rund 4,55 Milliarden Euro um, etwas mehr als auf dem US-Markt. Bei PUMA war der chinesische Markt im dritten Quartal 2019 neben Nordamerika der wichtigste Wachstumstreiber.

Analyst Christian Salis von der Bank Hauck & Aufhäuser stufte adidas wegen des Coronavirus von "Buy" auf "Hold" ab. Gegenmaßnahmen der Regierung wie Reiseeinschränkungen und die Einstellung von Teilen des öffentlichen Verkehrs dürften die Kauflust bremsen. China trage rund 40 Prozent zum operativen Gewinn (Ebit) von adidas bei.

