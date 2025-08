Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagnachmittag im Plus

Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 113,19 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 113,19 USD. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 113,68 USD. Bei 112,26 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 205.460 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 119,95 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 5,64 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,43 USD. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 36,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,25 USD.

Am 24.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences -3,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,69 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,65 Mrd. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Gilead Sciences am 07.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,02 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

