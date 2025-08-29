Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gibt am Abend ab

Kurs der Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 112,57 USD.

Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 112,57 USD. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 111,28 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,89 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 675.932 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 121,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 7,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 30,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,06 Mrd. USD im Vergleich zu 6,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot