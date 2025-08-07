Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteuert sich am Freitagnachmittag kräftig

Gilead Sciences im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 8,0 Prozent auf 119,06 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 8,0 Prozent auf 119,06 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 121,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 115,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 585.804 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,34 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,92 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 72,43 USD. Mit einem Kursverlust von 39,17 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2024 mit 3,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,27 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 24.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -3,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,60 Prozent zurück. Hier wurden 6,65 Mrd. USD gegenüber 6,69 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

