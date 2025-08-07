DAX24.175 -0,1%ESt505.351 +0,4%Top 10 Crypto15,72 -0,6%Dow44.054 +0,2%Nas21.381 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,71 +0,5%Gold3.393 -0,1%
Gilead Sciences im Blick

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteuert sich am Freitagnachmittag kräftig

08.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 8,0 Prozent auf 119,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
101,78 EUR 7,51 EUR 7,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 8,0 Prozent auf 119,06 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 121,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 115,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 585.804 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,34 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,92 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 72,43 USD. Mit einem Kursverlust von 39,17 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2024 mit 3,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,27 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 24.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -3,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,60 Prozent zurück. Hier wurden 6,65 Mrd. USD gegenüber 6,69 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
26.07.2018Gilead Sciences NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
05.10.2017Gilead Sciences PerformOppenheimer & Co. Inc.
09.03.2017Gilead Sciences NeutralUBS AG
29.04.2016Gilead Sciences HoldMaxim Group
14.12.2012Gilead Sciences neutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.06.2010Gilead Sciences ausgestopptDer Aktionär
22.10.2009Gilead Sciences underperformWedbush Morgan Securities Inc.
10.02.2006Gilead Sciences underweightPrudential Financial
06.12.2005Gilead Sciences underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gilead Sciences Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen