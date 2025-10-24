Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Gilead Sciences

Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 120,57 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,1 Prozent auf 120,57 USD. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 118,71 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 120,46 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 744.300 Aktien.

Bei einem Wert von 124,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Mit einem Zuwachs von 3,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 86,08 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 28,61 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,56 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,95 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,06 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Gilead Sciences möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

