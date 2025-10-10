Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagabend höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 117,91 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 117,91 USD. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 119,33 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 1.254.087 Stück.

Bei 121,79 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 3,29 Prozent zulegen. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 28,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,15 USD, nach 3,08 USD im Jahr 2024.

Am 07.08.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,95 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,06 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

