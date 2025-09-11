DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.944 -0,4%Nas22.182 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,89 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Kursverlauf

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend mit KursVerlusten

12.09.25 20:24 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 116,61 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
100,22 EUR 1,36 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,1 Prozent auf 116,61 USD. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 115,90 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 117,49 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 692.383 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,79 USD. Dieser Kurs wurde am 13.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,44 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,58 USD. Dieser Wert wurde am 14.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,15 USD belaufen.

Gilead Sciences ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 6,95 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,11 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot

In eigener Sache

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
