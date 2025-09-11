Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 116,61 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,1 Prozent auf 116,61 USD. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 115,90 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 117,49 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 692.383 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,79 USD. Dieser Kurs wurde am 13.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,44 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,58 USD. Dieser Wert wurde am 14.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,15 USD belaufen.
Gilead Sciences ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 6,95 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.
Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,11 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie
Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen
Übrigens: Gilead Sciences und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gilead Sciences
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gilead Sciences
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2018
|Gilead Sciences Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|05.10.2017
|Gilead Sciences Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.03.2017
|Gilead Sciences Neutral
|UBS AG
|29.04.2016
|Gilead Sciences Hold
|Maxim Group
|14.12.2012
|Gilead Sciences neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2010
|Gilead Sciences ausgestoppt
|Der Aktionär
|22.10.2009
|Gilead Sciences underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|10.02.2006
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
|06.12.2005
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gilead Sciences Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen