OTS: Gerresheimer AG / Gerresheimer erweitert Standort Wertheim für die ...
Werte in diesem Artikel
Gerresheimer erweitert Standort Wertheim für die Produktion von
"ready-to-fill" Injektionsfläschchen (FOTO)
Düsseldorf/Wertheim (ots) - Gerresheimer erweitert Standort Wertheim für die
Produktion von "ready-to-fill" Injektionsfläschchen
- Neue Produktionshalle für RTF-Fläschchen und innovative Verpackungsplattform
EZ-fill Smart
- Bestmöglichen Schutz für empfindliche Biopharmazeutika
- Gesamtinvestitionsvolumen von rund 30 Mio. Euro
- Rund 50 neue Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region
Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für
die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat mit dem offiziellen Spatenstich
die Bauarbeiten für die Erweiterung der Produktion am Standort Wertheim
begonnen. Bereits Mitte 2027 sollen hier in einer neuen 4.000 m²
Produktionshalle hochwertige "ready-to-fill" (RTF/RTU) Injektionsfläschchen in
der innovativen Verpackung EZ-fill Smart vom Band laufen. Am Standort Wertheim
produziert Gerresheimer mit rund 160 Mitarbeitenden Injektionsfläschchen und
Ampullen. Mit der geplanten Erweiterung werden voraussichtlich weitere 50
Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region entstehen. Wertheim wird neben
Querétaro, Mexiko, der zweite Gerresheimer Produktionsstandort sein, der
RTF-Injektionsfläschchen auch in der innovativen Verpackungsplattform EZ-fill
Smart anbieten kann. Gerresheimer investiert insgesamt rund 30 Mio. Euro in den
Bau und die technische Ausstattung des neuen Produktionsgebäudes. Mit der
Erweiterung unterstreicht Gerresheimer seine Position als führender System- und
Lösungsanbieter für die Pharma- und Biotechbranche, insbesondere auch für
injizierbare Biopharmazeutika.
"Die Erweiterung in Wertheim ist ein Beispiel dafür, wie wir unsere
Wachstumsstrategie mit der Erweiterung unseres Portfolios um spezielle Systeme
und Lösungen für Biopharmazeutika umsetzen", erläutert Dietmar Siemssen, CEO der
Gerresheimer AG.
"EZ-fill Smart ist die Verpackungsplattform der nächsten Generation für
ready-to-fill Injektionsfläschchen. Zusammen mit unseren Gx Elite RTF Vials
bietet diese High-Value-Lösung durch höchste Produktqualität bestmöglichen
Schutz für empfindliche Biopharmazeutika", ergänzt Volker Rekowski, Senior Vice
President Europe & Asia Tubular Glass bei Gerresheimer.
Kompetenzzentrum für Injektionsfläschchen und Ampullen
Der Standort Wertheim, der bereits seit 1957 pharmazeutische Ampullen
produziert, gehört seit 1989 zur Gerresheimer Gruppe. Es ist das europäische
Kompetenzzentrum von Gerresheimer für High-Value Gx Elite Injektionsfläschchen
und Ampullen, zukünftig auch im Bereich der vorsterilisierten "ready-to-fill"
(RTF) Injektionsfläschchen. Zuletzt hatte Gerresheimer hier im Jahr 2022 in neue
Anlagen für die Produktion von Gx Elite Vials investiert. Die
Injektionsfläschchen der Performance-Klasse "Elite" zeichnen sich durch sehr
hohe Bruchsicherheit, präzise eingehaltene Toleranzen und eine maximale
Oberflächenqualität aus. Jetzt entsteht in Wertheim nach knapp zwei Jahren
Planung eine hochmoderne Produktionsinfrastruktur für
RTF/RTU-Injektionsfläschchen. Der Markt für RTF/RTU-Fläschchen wächst bis 2030
jährlich durchschnittlich im niedrigen zweistelligen Prozentbereich (CAGR ~13
%)[1].
EZ-fill Smart für besten Schutz und sichere, effiziente Abfüllung
Mit der neuen Produktionshalle werden die am Standort Wertheim hergestellten Gx
Elite Vials künftig auch als vorsterilisierte "ready-to-fill" (RTF/RTU) Version
in der EZ-fill Smart-Verpackungsplattform lieferbar sein. EZ-fill Smart ist die
Verpackungsplattform der nächsten Generation für RTF-Fläschchen. Vorteile sind
unter anderem eine noch geringere Partikelbelastung und perspektivisch die
Möglichkeit, Wasserstoffperoxid (VHP = Vapourized Hydrogen Peroxide) als
alternative, umwelt- und ressourcenschonende Sterilisationsmethode zu nutzen.
EZ-fill Smart ist mit allen gängigen Fill & Finish-Linien kompatibel und
ermöglicht einen flexiblen, sicheren und kosteneffizienten Abfüllprozess. Gx
Elite Vials in Kombination mit EZ-fill Smart bieten damit besten Schutz für
besonders empfindliche und teure Medikamente, wie z. B. neuartige
Biopharmazeutika.
Reinraum der GMP-Klasse C
Die RTF-Verarbeitung und Verpackung der Fläschchen im EZ-fill-Smart-Format ist
in der neuen Produktionshalle in einem rund 800 m² großen Reinraum der
GMP-Klasse C vorgesehen (GMP= Good Manufacturing Practice). Die
Produktionsinfrastruktur wird somit höchsten pharmazeutischen Anforderungen
entsprechen, wie sie beispielsweise im Anhang 1 des EU-GMP-Leitfadens für die
Herstellung steriler Arzneimittel in der EU festgelegt sind.
Energie-Effizienz und Nachhaltigkeit
Der geplante Neubau vereint Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowohl in der
Bauausführung als auch bei der Ausstattung mit den notwendigen technischen
Systemen. Auf dem Dach des neuen Gebäudes wird zudem eine 175
kWp-Photovoltaikanlage installiert, die restliche Dachfläche wird begrünt
werden. Die gesamte Stromversorgung wird zu 100 % aus erneuerbaren Quellen
erfolgen.
Rund 50 neue Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region
In der ersten Ausbaustufe werden bis 2028 rund 50 neue Arbeitsplätze für
Fachkräfte aus der Region entstehen. Die Produktionskapazität von
RTF-/RTU-Fläschchen in der neuen Produktionshalle kann perspektivisch in den
nächsten Jahren weiter erhöht werden.
[1] Prescient & Strategic Intelligence: Global RTF/RTU Vials Market (CAGR 14.5 %
2021 bis 2030) und Einschätzung Gerresheimer
Pressekontakt:
Gerresheimer AG
Jutta Lorberg
Head of Corporate Communication
T +49 211 6181 264
mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/6129404
OTS: Gerresheimer AG
ISIN: DE000A0LD6E6
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|24.09.2025
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.09.2025
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|22.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.2025
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09.04.2021
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|19.02.2021
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen