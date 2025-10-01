DAX24.007 +0,5%Est505.555 +0,5%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,3%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.275 +2,2%Euro1,1738 ±0,0%Öl65,80 -1,9%Gold3.881 +0,6%
OTS: Gerresheimer AG / Gerresheimer erweitert Standort Wertheim für die ...

01.10.25 13:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
35,58 EUR -0,30 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Gerresheimer erweitert Standort Wertheim für die Produktion von

"ready-to-fill" Injektionsfläschchen (FOTO)

Wer­bung

Düsseldorf/Wertheim (ots) - Gerresheimer erweitert Standort Wertheim für die

Produktion von "ready-to-fill" Injektionsfläschchen

- Neue Produktionshalle für RTF-Fläschchen und innovative Verpackungsplattform

EZ-fill Smart

- Bestmöglichen Schutz für empfindliche Biopharmazeutika

- Gesamtinvestitionsvolumen von rund 30 Mio. Euro

Wer­bung

- Rund 50 neue Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region

Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für

die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat mit dem offiziellen Spatenstich

die Bauarbeiten für die Erweiterung der Produktion am Standort Wertheim

begonnen. Bereits Mitte 2027 sollen hier in einer neuen 4.000 m²

Produktionshalle hochwertige "ready-to-fill" (RTF/RTU) Injektionsfläschchen in

Wer­bung

der innovativen Verpackung EZ-fill Smart vom Band laufen. Am Standort Wertheim

produziert Gerresheimer mit rund 160 Mitarbeitenden Injektionsfläschchen und

Ampullen. Mit der geplanten Erweiterung werden voraussichtlich weitere 50

Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region entstehen. Wertheim wird neben

Querétaro, Mexiko, der zweite Gerresheimer Produktionsstandort sein, der

RTF-Injektionsfläschchen auch in der innovativen Verpackungsplattform EZ-fill

Smart anbieten kann. Gerresheimer investiert insgesamt rund 30 Mio. Euro in den

Bau und die technische Ausstattung des neuen Produktionsgebäudes. Mit der

Erweiterung unterstreicht Gerresheimer seine Position als führender System- und

Lösungsanbieter für die Pharma- und Biotechbranche, insbesondere auch für

injizierbare Biopharmazeutika.

"Die Erweiterung in Wertheim ist ein Beispiel dafür, wie wir unsere

Wachstumsstrategie mit der Erweiterung unseres Portfolios um spezielle Systeme

und Lösungen für Biopharmazeutika umsetzen", erläutert Dietmar Siemssen, CEO der

Gerresheimer AG.

"EZ-fill Smart ist die Verpackungsplattform der nächsten Generation für

ready-to-fill Injektionsfläschchen. Zusammen mit unseren Gx Elite RTF Vials

bietet diese High-Value-Lösung durch höchste Produktqualität bestmöglichen

Schutz für empfindliche Biopharmazeutika", ergänzt Volker Rekowski, Senior Vice

President Europe & Asia Tubular Glass bei Gerresheimer.

Kompetenzzentrum für Injektionsfläschchen und Ampullen

Der Standort Wertheim, der bereits seit 1957 pharmazeutische Ampullen

produziert, gehört seit 1989 zur Gerresheimer Gruppe. Es ist das europäische

Kompetenzzentrum von Gerresheimer für High-Value Gx Elite Injektionsfläschchen

und Ampullen, zukünftig auch im Bereich der vorsterilisierten "ready-to-fill"

(RTF) Injektionsfläschchen. Zuletzt hatte Gerresheimer hier im Jahr 2022 in neue

Anlagen für die Produktion von Gx Elite Vials investiert. Die

Injektionsfläschchen der Performance-Klasse "Elite" zeichnen sich durch sehr

hohe Bruchsicherheit, präzise eingehaltene Toleranzen und eine maximale

Oberflächenqualität aus. Jetzt entsteht in Wertheim nach knapp zwei Jahren

Planung eine hochmoderne Produktionsinfrastruktur für

RTF/RTU-Injektionsfläschchen. Der Markt für RTF/RTU-Fläschchen wächst bis 2030

jährlich durchschnittlich im niedrigen zweistelligen Prozentbereich (CAGR ~13

%)[1].

EZ-fill Smart für besten Schutz und sichere, effiziente Abfüllung

Mit der neuen Produktionshalle werden die am Standort Wertheim hergestellten Gx

Elite Vials künftig auch als vorsterilisierte "ready-to-fill" (RTF/RTU) Version

in der EZ-fill Smart-Verpackungsplattform lieferbar sein. EZ-fill Smart ist die

Verpackungsplattform der nächsten Generation für RTF-Fläschchen. Vorteile sind

unter anderem eine noch geringere Partikelbelastung und perspektivisch die

Möglichkeit, Wasserstoffperoxid (VHP = Vapourized Hydrogen Peroxide) als

alternative, umwelt- und ressourcenschonende Sterilisationsmethode zu nutzen.

EZ-fill Smart ist mit allen gängigen Fill & Finish-Linien kompatibel und

ermöglicht einen flexiblen, sicheren und kosteneffizienten Abfüllprozess. Gx

Elite Vials in Kombination mit EZ-fill Smart bieten damit besten Schutz für

besonders empfindliche und teure Medikamente, wie z. B. neuartige

Biopharmazeutika.

Reinraum der GMP-Klasse C

Die RTF-Verarbeitung und Verpackung der Fläschchen im EZ-fill-Smart-Format ist

in der neuen Produktionshalle in einem rund 800 m² großen Reinraum der

GMP-Klasse C vorgesehen (GMP= Good Manufacturing Practice). Die

Produktionsinfrastruktur wird somit höchsten pharmazeutischen Anforderungen

entsprechen, wie sie beispielsweise im Anhang 1 des EU-GMP-Leitfadens für die

Herstellung steriler Arzneimittel in der EU festgelegt sind.

Energie-Effizienz und Nachhaltigkeit

Der geplante Neubau vereint Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowohl in der

Bauausführung als auch bei der Ausstattung mit den notwendigen technischen

Systemen. Auf dem Dach des neuen Gebäudes wird zudem eine 175

kWp-Photovoltaikanlage installiert, die restliche Dachfläche wird begrünt

werden. Die gesamte Stromversorgung wird zu 100 % aus erneuerbaren Quellen

erfolgen.

Rund 50 neue Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region

In der ersten Ausbaustufe werden bis 2028 rund 50 neue Arbeitsplätze für

Fachkräfte aus der Region entstehen. Die Produktionskapazität von

RTF-/RTU-Fläschchen in der neuen Produktionshalle kann perspektivisch in den

nächsten Jahren weiter erhöht werden.

[1] Prescient & Strategic Intelligence: Global RTF/RTU Vials Market (CAGR 14.5 %

2021 bis 2030) und Einschätzung Gerresheimer

Pressekontakt:

Gerresheimer AG

Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/6129404

OTS: Gerresheimer AG

ISIN: DE000A0LD6E6

