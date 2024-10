Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Mittwochnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 86,21 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Gilead Sciences-Aktie sogar auf 86,28 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 85,94 USD. Bisher wurden heute 86.176 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Bei 87,86 USD markierte der Titel am 20.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2024 Kursverluste bis auf 62,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,00 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,08 USD.

Am 08.08.2024 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,84 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,95 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,78 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ Composite beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Börse New York: NASDAQ 100 verliert zum Start des Donnerstagshandels

Börse New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen