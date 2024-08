Fokus auf Aktienkurs

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Gilead Sciences am Nachmittag zu

27.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 77,27 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 77,27 USD. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 77,46 USD. Bei 77,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 102.139 Gilead Sciences-Aktien. Am 20.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 62,07 USD erreichte der Anteilsschein am 01.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 24,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,08 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 08.08.2024. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6,95 Mrd. USD gegenüber 6,59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Gilead Sciences am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Gilead Sciences rechnen Experten am 23.10.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in Rot Schwacher Handel: NASDAQ 100 am Mittag in der Verlustzone Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

