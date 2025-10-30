DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,68 -0,3%Gold4.019 +1,9%
Aktienentwicklung

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagabend im Aufwind

30.10.25 20:23 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagabend im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 119,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
97,79 EUR -3,21 EUR -3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 119,51 USD. Im Tageshoch stieg die Gilead Sciences-Aktie bis auf 120,52 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,80 USD. Zuletzt wechselten 1.230.947 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei 124,61 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,27 Prozent. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 86,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 27,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,15 USD belaufen.

Gilead Sciences gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,06 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,04 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

