Nike: Gehaltserhöhungen für 7.000 Mitarbeiter

Nach einer internen Überprüfung seiner Vergütungspraktiken Anfang des Jahres habe der Nike beschlossen, Anpassungen durchzuführen. Laut einem internen Bericht, der von CNBC geprüft wurde, würden etwa 10 Prozent der Mitarbeiter - sowohl Männer als auch Frauen - eine Anpassung ihres Gehalts erhalten, um gleiche und wettbewerbsfähige Vergütungen für die gleichen Arbeitsaufgaben weltweit sicherzustellen.

Gleichberechtigung und Diversität

"Mit der Bewegung von internen Talenten und den Anforderungen eines dynamischen Marktes analysieren wir die Bezahlung jedes Jahr. In diesem Jahr haben wir eine tiefere Analyse aller Rollen auf allen Ebenen weltweit durchgeführt", heißt es in einem internen Memo. Das Unternehmen sagte, das Programm sei darauf ausgerichtet, "eine Unternehmenskultur zu unterstützen, in der sich die Mitarbeiter einbezogen und gestärkt fühlen".

Boni sollen ab 2019 auf Grundlage der unternehmensweiten Performance verteilt werden. Zuvor wurde eine Kombination aus Team- und Einzelperformance in die Beurteilung miteinbezogen.

Wie einige andere Unternehmen in den USA, wurde Nike in diesem Frühjahr in einer eigenen #MeToo-Bewegung gefangen, nachdem eine Gruppe von Frauen eine informelle Umfrage in Umlauf gebracht hatte, in der Disparitäten in Bezug auf Gehalt und Aufstieg in der Firma untersucht wurden. Daraufhin traten mehrere ältere männliche Angestellte zurück. Im Mai entschuldigte sich Nike-CEO Mark Parker bei den Mitarbeitern für eine Unternehmenskultur, die einige ihrer Mitarbeiter ausschloss und Beschwerden über Verhaltensweisen nicht ernst nahm.

Gehaltserhöhungen sind lediglich der jüngste Versuch des Unternehmens, die Unternehmenskultur vor allem Frauen schmackhafter zu machen. Zuvor wurden Amy Montagne zur Vizepräsidentin und Kellie Leonard zum Chief Diversity Officer (CDO) ernannt.

Keine Auswirkungen auf den Umsatz

Im vergangenen Quartal kündigte Nike an, dass es eine "Rückkehr zum Wachstum in Nordamerika" gebe. Eine Reihe neuer Produkteinführungen hatte dabei zu Umsatzsteigerungen in Übersee beigetragen.

Das Unternehmen hat in der Zwischenzeit einen größeren Schub von Sneakers und Bekleidung für Frauen produziert. Damit reagierte das Unternehmen auf einen Trend: Weibliche Käufer entscheiden sich zunehmend für sportliche Freizeit-Kleidung. Trotz der #MeToo-Fehler hat Nike keinen Umsatzrückgang durch weibliche Kunden erlebt. Stattdessen setzt sich das Unternehmen verstärkt dafür ein, weibliche Kunden für sich zu gewinnen.

Nike konzentriert sich außerdem auf den Ausbau seiner eigenen E-Commerce-Plattform und eigener Läden, um den direkten Verkauf an Kunden auszubauen.

