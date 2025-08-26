DAX23.501 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.013 -1,2%Nas21.076 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,81 +1,0%Gold3.514 +1,1%
Glencore im Blick

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Nachmittag tiefer

02.09.25 16:09 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 2,83 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
3,26 EUR -0,07 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 2,0 Prozent auf 2,83 GBP nach. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,82 GBP ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,89 GBP. Bisher wurden via London 9.561.387 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,39 GBP markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 27,65 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,102 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,70 GBP.

Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2025 0,137 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Glencore

Nachrichten zu Glencore plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.07.2025Glencore BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.07.2025Glencore BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
22.02.2024Glencore HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen