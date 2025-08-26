Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Nachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 2,83 GBP.
Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 2,0 Prozent auf 2,83 GBP nach. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,82 GBP ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,89 GBP. Bisher wurden via London 9.561.387 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 4,39 GBP markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 27,65 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,102 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,70 GBP.
Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2025 0,137 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.2025
|Glencore Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
