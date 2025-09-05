Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore schiebt sich am Mittag vor

Kurs der Glencore

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Glencore. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 2,87 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 2,89 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 2,89 GBP. Bisher wurden via London 4.375.703 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,39 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 40,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,102 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,70 GBP für die Glencore-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 24.02.2027.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,137 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

