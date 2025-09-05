Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Montagvormittag verlustreich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 2,86 GBP ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 2,86 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Glencore-Aktie bisher bei 2,86 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,89 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 829.422 Glencore-Aktien.
Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,39 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.
Nachdem Glencore seine Aktionäre 2024 mit 0,070 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,102 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,70 GBP an.
Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt.
Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 24.02.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2025 0,137 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.2025
|Glencore Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
