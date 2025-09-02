Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Bullen treiben Glencore am Nachmittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Glencore zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 6,8 Prozent auf 3,06 GBP.

Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 15:53 Uhr 6,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Glencore-Aktie bei 3,06 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 2,87 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 30.232.728 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,39 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Mit einem Zuwachs von 43,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 33,01 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,102 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,70 GBP an.

Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,137 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

