Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 2,5 Prozent auf 2,94 GBP.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,5 Prozent auf 2,94 GBP. Die Glencore-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,94 GBP aus. Mit einem Wert von 2,87 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2.841.281 Glencore-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,48 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,17 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,102 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Glencore-Aktie bei 3,70 GBP.

Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 59,83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 24.02.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,137 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

