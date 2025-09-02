DAX23.784 -0,1%ESt505.375 +0,2%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.227 +1,0%Euro1,1750 -0,1%Öl66,74 +0,8%Gold3.643 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freunldich -- Asiens Börsen uneins -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- Novo Nordisk, DEUTZ, BMW, Brenntag, Fresenius im Fokus
Top News
TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren eingefahren TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren eingefahren
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr eingefahren MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Aktienentwicklung

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Vormittag an Boden

09.09.25 09:24 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 2,5 Prozent auf 2,94 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
3,42 EUR 0,13 EUR 4,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,5 Prozent auf 2,94 GBP. Die Glencore-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,94 GBP aus. Mit einem Wert von 2,87 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2.841.281 Glencore-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,48 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,17 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,102 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Glencore-Aktie bei 3,70 GBP.

Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 59,83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 24.02.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,137 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren gekostet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Glencore

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Glencore

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Glencore

Nachrichten zu Glencore plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.07.2025Glencore BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.07.2025Glencore BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
22.02.2024Glencore HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen