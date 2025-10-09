Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 3,56 GBP.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 3,56 GBP zu. In der Spitze gewann die Glencore-Aktie bis auf 3,63 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,55 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 12.057.933 Glencore-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 4,27 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 19,77 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,05 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,104 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,070 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 59,83 Mrd. GBP, gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 24.02.2027.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,142 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Australien unterstützt Glencore: Millionenbetrag für Kupferhütte - Aktie legt zu

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glencore-Investment von vor einem Jahr verloren

So stuften die Analysten die Glencore-Aktie im vergangenen Monat ein