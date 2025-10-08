Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 3,56 GBP nach.
Um 15:53 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 3,56 GBP. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 3,53 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,55 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 15.419.199 Glencore-Aktien.
Am 12.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,27 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 16,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,05 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,104 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,070 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,71 GBP.
Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59,83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umsetzen können.
Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,140 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|04.07.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|22.02.2024
|Glencore Hold
|Deutsche Bank AG
