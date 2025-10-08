Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3,55 GBP.

Die Glencore-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 3,55 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,53 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 3,55 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 2.237.965 Stück.

Bei einem Wert von 4,27 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Mit einem Zuwachs von 20,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,05 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,104 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 24.02.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,140 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

