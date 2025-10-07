Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Glencore. Bei der Glencore-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 3,54 GBP.

Bei der Glencore-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 3,54 GBP. Bei 3,54 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Glencore-Aktie bei 3,52 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,52 GBP. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.022.806 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Gewinne von 24,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 42,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,070 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,104 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Glencore-Aktie wird bei 3,71 GBP angegeben.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,140 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

