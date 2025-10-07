DAX24.340 -0,2%Est505.619 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,62 +0,2%Gold3.951 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Top News
Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++

MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen in Tokio nach neuem Rekordhoch

07.10.25 09:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
103,94 EUR -2,96 EUR -2,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Australian Stock Exchange Ltd.
32,40 EUR -0,60 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mitsui & Co. Ltd.
21,30 EUR -0,10 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
3,52 EUR 0,04 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renesas Electronics Corp
10,51 EUR 0,33 EUR 3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto Ltd.
69,60 EUR -0,35 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
56,91 EUR -0,86 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
262,50 EUR 2,50 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Unter dem Strich hat sich am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien wenig getan. Die gute Stimmung der Anleger an der Wall Street übertrug sich vornehmlich auf Technologiewerte. An einigen Börsen ruht der Handel aber, wie schon am Montag an den Finanzmärkten in Shanghai und Seoul. In Shanghai wird weiter der Nationalfeiertag bis einschließlich Mittwoch begangen. In Seoul finden noch bis einschließlich Donnerstag die Feierlichkeiten zum Erntedank statt. Nicht gearbeitet wurde am Dienstag außerdem in Hongkong.

Wer­bung

Nach der Hausse im Nikkei am Vortag als Reaktion auf die Wahl der Politikerin Sanae Takaichi zur LDP-Chefin ging es in Tokio zunächst weiter aufwärts auf neue Allzeithochs. Im Verlauf setzten dann aber Gewinnmitnahmen ein. Der Nikkei-225-Index schloss fast unverändert mit 47.951 Punkten. Das neue Allzeithoch liegt bei 48.527 Zählern.

An der Börse wird inzwischen vom sogenannten "Takaich-Trade" gesprochen. Takaichi gilt als geldpolitische Taube und zugleich Befürworterin erhöhter Staatsausgaben. Eine Folge davon ist, dass die Marktzinsen in Japan steigen. Eine Auktion 30-jähriger japanischer Staatsanleihen stieß auf eine solide Nachfrage, was den Appetit der Anleger auf hohe Renditen spiegelte. Die Rendite der 30-jährigen Papiere erreichte mit 3,34 Prozent ein Rekordhoch. Fiskalische Bedenken hätten sich zuvor etwas gelegt, nachdem Taro Aso, ein für seine fiskalische Disziplin bekannter ehemaligen Premierminister, zum Vizepräsidenten der LDP ernannt worden sei, sagte Masahiro Ichikawa, Stratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Der Yen blieb nach seinem kräftigen Rücksetzer vom Vortag gedrückt, nachdem die Zinserhöhungserwartung durch den Takaichi-Sieg einen Dämpfer erhalten hat, was wiederum den Aktienmarkt beflügelte. Der Dollar kostete zuletzt 150,63 Yen, was im Bereich eines Zweimonatshochs liegt.

Wer­bung

In Sydney fiel der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent. Für die Aktie des Börsenbetreibers ASX ging es um 1,4Prozent nach unten, nachdem der Wettbewerber Cboe die Zulassung als Wertpapierbörse erhalten hatte, was auf mehr Wettbewerb in der Branche hindeutet.

Rio Tinto stiegen um ein halbes Prozent.Der Bergbauriese und seine japanischen Joint-Venture-Partner Mitsui & Co und Nippon Steel wollen 733 Millionen Dollar für die Erweiterung der Eisenerzmine West Angelas in Westaustralien ausgeben und damit die Lebensdauer des Betriebs um Jahre verlängern. Mitsui & Co gaben leicht nach, Nippon Steel gewannen 2,7 Prozent.

Gesucht waren nach der Hausse von AMD an der Wall Street vor allem Chipwerte. Die Partnerschaften von OpenAI mit Nvidia und AMD könnten "Dominoeffekte" haben, die sich über die gesamte Wertschöpfungskette der Halbleiterindustrie erstrecken und einige asiatische Unternehmen beflügeln, so die Analysten der DBS Group. Auftragsfertiger wie TSMC dürften zu den sekundären Profiteuren gehören. TSMC stiegen um 2,5 Prozent. In Tokio verteuerten sich die Branchenwerte Advantest um 0,6 und Renesas um 3,1 Prozent.

Wer­bung

===

Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.956,80 -0,3% +10,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 47.950,88 +0,0% +14,7% 08:30

Kospi (Seoul) Feiertag +47,9% 08:30

Shanghai-Comp. Feiertag +15,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag +35,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:34 % YTD

EUR/USD 1,1682 -0,2 1,1709 1,1668 +13,2%

EUR/JPY 175,92 -0,0 175,95 175,37 +7,4%

EUR/GBP 0,8694 0,1 0,8687 0,8688 +5,4%

GBP/USD 1,3437 -0,3 1,3481 1,3430 +7,5%

USD/JPY 150,58 0,2 150,28 150,30 -5,1%

USD/KRW 1.412,91 0,2 1.410,31 1.413,65 -4,6%

USD/CNY 7,1139 -0,1 7,1176 7,1236 -1,3%

USD/CNH 7,1408 -0,0 7,1431 7,1487 -2,7%

USD/HKD 7,7833 0,0 7,7829 7,7819 +0,2%

AUD/USD 0,6589 -0,4 0,6613 0,6599 +6,5%

NZD/USD 0,5810 -0,5 0,5841 0,5821 +4,0%

BTC/USD 123.896,25 -1,0 125.145,65 123.863,85 +29,7%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,52 61,34 +0,3% +0,18 -14,1%

Brent/ICE 65,67 65,47 +0,3% +0,20 -12,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.947,80 3.960,25 -0,3% -12,46 +48,1%

Silber 47,83 48,533 -1,4% -0,70 +66,2%

Platin 1.376,61 1.391,69 -1,1% -15,08 +56,3%

Kupfer 5,07 5,04 +0,6% +0,03 +23,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/thl/

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 03:55 ET (07:55 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen