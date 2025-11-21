DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.260 +0,8%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1501 -0,3%Öl62,26 -1,5%Gold4.098 +0,5%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 272,67 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,7 Prozent auf 272,67 USD. Das bisherige Tagestief markierte Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 269,89 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 272,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 467.428 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 311,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 50,76 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2024 mit 2,13 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,24 USD je Aktie ausschütten.

Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,94 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im vergangenen Quartal 33,07 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 23,50 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 10,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

