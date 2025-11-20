Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Donnerstagnachmittag gefragt
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 291,52 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 291,52 USD zu. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 292,50 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 292,05 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 625.633 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 311,03 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 6,69 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 134,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,24 USD belaufen.
Am 16.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,94 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 33,07 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 15.01.2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,33 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|17.03.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing overweight
|Morgan Stanley
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.06.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2009
|Taiwan Semiconductor Downgrade
|UBS AG
|06.01.2009
|Taiwan Semiconductor neues Kursziel
|Credit Suisse Group
|28.04.2006
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Am Tech/ JSA Research
|08.03.2005
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Susquehanna Financial
