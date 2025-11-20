Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 278,31 USD.
Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 278,31 USD ab. Das Tagestief markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 278,28 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 292,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.377.124 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 311,03 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,76 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,26 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 51,76 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,24 USD aus.
Am 16.10.2025 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,91 USD, nach 1,94 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing 33,07 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 15.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Alle: Alle Empfehlungen