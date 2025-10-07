Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 3,56 GBP zu.

Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 3,56 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Glencore-Aktie bei 3,56 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,52 GBP. Zuletzt wechselten via London 6.386.604 Glencore-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,39 GBP) erklomm das Papier am 08.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 18,93 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,05 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 42,38 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2024 mit 0,070 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,104 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,71 GBP.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 24.02.2027.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,140 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

