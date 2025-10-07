Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Dienstagnachmittag gefragt

Kurs der Glencore

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Glencore. Die Glencore-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 3,57 GBP.

Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 3,57 GBP. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 3,59 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 3,52 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 12.861.803 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 22,84 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,05 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 74,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,104 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,070 GBP je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,71 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Am 24.02.2027 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,140 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

