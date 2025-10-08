Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore präsentiert sich am Mittwochmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 3,57 GBP nach oben.
Um 11:49 Uhr sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 3,57 GBP zu. Bei 3,58 GBP erreichte die Glencore-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,55 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 8.883.496 Glencore-Aktien umgesetzt.
Am 12.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,27 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 19,40 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 42,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,104 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,71 GBP an.
Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 24.02.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,140 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
