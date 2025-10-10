Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore büßt am Freitagvormittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Glencore befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,8 Prozent auf 3,54 GBP ab.

Die Glencore-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 3,54 GBP abwärts. In der Spitze büßte die Glencore-Aktie bis auf 3,52 GBP ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,52 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 1.171.244 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 4,27 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 20,39 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,105 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,070 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Glencore.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,144 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

