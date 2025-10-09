Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Donnerstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Glencore. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Das Papier von Glencore legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 3,60 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 3,60 GBP. Mit einem Wert von 3,55 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.884.317 Glencore-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,27 GBP erreichte der Titel am 12.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 18,50 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,05 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 43,06 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,104 USD. Analysten bewerten die Glencore-Aktie im Durchschnitt mit 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Glencore.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,142 USD je Glencore-Aktie.

