Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 2,5 Prozent auf 3,06 GBP.

Das Papier von Glencore konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,5 Prozent auf 3,06 GBP. Bei 3,12 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3,02 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 16.904.616 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 4,39 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 30,25 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 49,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,070 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,102 USD je Glencore-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,70 GBP je Glencore-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Glencore dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,137 USD je Aktie belaufen.

