Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Dienstagmittag mit roter Tendenz

14.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Glencore befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 2,3 Prozent auf 3,49 GBP ab.

Glencore plc
4,00 EUR -0,11 EUR -2,64%
Die Glencore-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 3,49 GBP abwärts. In der Spitze büßte die Glencore-Aktie bis auf 3,46 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 3,50 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.058.488 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,24 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 21,53 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,05 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 41,28 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,070 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,102 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,71 GBP für die Glencore-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,149 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
