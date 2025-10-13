DAX24.315 +0,3%Est505.561 +0,5%MSCI World4.239 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1575 -0,3%Öl63,71 +2,6%Gold4.077 +1,5%
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Montagmittag im Plus

13.10.25 12:04 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Glencore. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 11:49 Uhr 2,0 Prozent. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 3,54 GBP zu. Bei 3,46 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 6.161.364 Aktien.

Am 12.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,27 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,97 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,05 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 72,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,070 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,102 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,71 GBP je Glencore-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,145 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Nachrichten zu Glencore plc

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
