Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Glencore zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 3,2 Prozent auf 3,57 GBP.
Um 15:53 Uhr wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 3,57 GBP nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 3,57 GBP. Bei 3,46 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 12.420.424 Glencore-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 4,27 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 19,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,05 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 42,59 Prozent Luft nach unten.
Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,102 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,71 GBP je Glencore-Aktie an.
Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59,83 Mrd. GBP gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,147 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
