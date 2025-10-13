ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Aurubis auf 110 Euro - Hold
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis nach einem Kapitalmarkttag von 87 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern bleibe auf Effizienz und die Umsetzung der laufenden Wachstumsprojekte fokussiert, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der weiterhin guten Lage auf den Metallmärkten habe er die Gewinnerwartungen angehoben./mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurubis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurubis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Aurubis
Analysen zu Aurubis
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|09.10.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.2025
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.2025
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.2025
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|06.08.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.2025
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.2025
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.07.2024
|Aurubis Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aurubis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen