ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Aurubis auf 110 Euro - Hold

13.10.25 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
118,30 EUR 3,10 EUR 2,69%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis nach einem Kapitalmarkttag von 87 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern bleibe auf Effizienz und die Umsetzung der laufenden Wachstumsprojekte fokussiert, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der weiterhin guten Lage auf den Metallmärkten habe er die Gewinnerwartungen angehoben./mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

