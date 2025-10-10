DAX24.595 -0,1%Est505.618 -0,1%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.072 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,77 -2,2%Gold3.985 +0,2%
Blick auf Aktienkurs

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Glencore am Freitagnachmittag ins Minus

10.10.25 16:09 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Glencore am Freitagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 3,55 GBP ab.

Aktien
Glencore plc
4,08 EUR -0,05 EUR -1,25%
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 3,55 GBP. Im Tief verlor die Glencore-Aktie bis auf 3,52 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 3,52 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 10.664.822 Glencore-Aktien.

Bei 4,27 GBP erreichte der Titel am 12.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 42,26 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,070 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,105 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Glencore-Aktie wird bei 3,71 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,144 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Nachrichten zu Glencore plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
