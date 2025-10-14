Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 3,48 GBP.

Die Glencore-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 3,48 GBP. Das Tagestief markierte die Glencore-Aktie bei 3,48 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,50 GBP. Bisher wurden via London 1.668.878 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,24 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 22,04 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,05 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,102 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,71 GBP aus.

Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59,83 Mrd. GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,149 USD in den Büchern stehen haben wird.

