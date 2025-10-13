Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore präsentiert sich am Montagvormittag stärker

So bewegt sich Glencore

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Glencore. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 3,48 GBP zu.

Die Glencore-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 3,48 GBP. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 3,48 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,46 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.214.497 Glencore-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2024 auf bis zu 4,27 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 22,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP ab. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 69,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,105 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,71 GBP für die Glencore-Aktie.

Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,145 USD je Glencore-Aktie belaufen.

