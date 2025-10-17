Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Glencore. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 3,45 GBP.

Die Glencore-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 3,45 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,44 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,46 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 6.485.739 Stück.

Am 08.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,19 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,38 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,05 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,130 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,71 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59,83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 24.02.2027 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,149 USD je Aktie aus.

