Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Freitagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 3,48 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 3,48 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Glencore-Aktie bei 3,46 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,46 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 843.517 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei 4,19 GBP markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,05 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,130 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,71 GBP für die Glencore-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Am 24.02.2027 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,149 USD je Glencore-Aktie.

