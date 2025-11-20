DAX23.318 +0,7%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1527 -0,1%Öl63,98 +0,5%Gold4.067 -0,3%
DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
Kurs der Glencore

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Vormittag nordwärts

20.11.25 09:23 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 3,57 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
3,99 EUR -0,04 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 3,57 GBP. Bei 3,58 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,58 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 686.314 Stück.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,97 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 11,39 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 42,54 Prozent wieder erreichen.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,070 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,100 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,75 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59,83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umsetzen können.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Glencore dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,157 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

