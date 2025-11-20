Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3,52 GBP.

Die Glencore-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,52 GBP abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 3,50 GBP. Bei 3,58 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.792.753 Glencore-Aktien.

Am 10.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,97 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 13,01 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,05 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,70 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,070 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,100 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,75 GBP an.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Glencore.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,157 USD je Glencore-Aktie.

