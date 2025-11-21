Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore verbilligt sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Glencore. Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 3,40 GBP.

Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 2,6 Prozent auf 3,40 GBP nach. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,32 GBP ab. Bei 3,39 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 1.661.499 Glencore-Aktien gehandelt.

Am 10.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,97 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,93 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 65,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Glencore-Aktie bei 3,75 GBP.

Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59,83 Mrd. GBP gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,157 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet