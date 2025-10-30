DAX24.112 -0,1%Est505.694 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,58 -0,5%Gold4.003 +1,5%
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

30.10.25 09:22 Uhr

30.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,3 Prozent auf 3,66 GBP ab.

Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 1,3 Prozent auf 3,66 GBP nach. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,66 GBP nach. Bei 3,68 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.433.997 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2024 auf bis zu 4,19 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 12,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,05 GBP). Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 44,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,098 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,75 GBP für die Glencore-Aktie.

Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 59,83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,150 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

