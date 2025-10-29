Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittag stark gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Glencore. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 3,70 GBP zu.
Um 11:49 Uhr sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 5,2 Prozent auf 3,70 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Glencore-Aktie bei 3,75 GBP. Bei 3,70 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 21.304.214 Glencore-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,19 GBP. Dieser Kurs wurde am 08.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Abschläge von 44,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,070 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,098 USD je Glencore-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,75 GBP für die Glencore-Aktie aus.
Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt.
Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,149 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.
Analysen zu Glencore plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.07.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2020
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.10.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
