Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Glencore. Zuletzt ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 3,45 GBP.

Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 3,45 GBP nach. Zwischenzeitlich weitete die Glencore-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,44 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,47 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 986.318 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,19 GBP erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 21,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,098 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,75 GBP.

Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,149 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Australien unterstützt Glencore: Millionenbetrag für Kupferhütte - Aktie legt zu