Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 
Aktienkurs aktuell

29.10.25 16:08 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zieht am Mittwochnachmittag deutlich an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Glencore. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 6,7 Prozent auf 3,75 GBP.

Das Papier von Glencore legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 6,7 Prozent auf 3,75 GBP. Die Glencore-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,77 GBP an. Den London-Handel startete das Papier bei 3,70 GBP. Zuletzt wechselten 31.289.848 Glencore-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,19 GBP. Dieser Kurs wurde am 08.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,67 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 45,34 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,098 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,75 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Glencore wird am 25.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,149 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

