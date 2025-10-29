Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zieht am Mittwochnachmittag deutlich an

Aktienkurs aktuell

Das Papier von Glencore legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 6,7 Prozent auf 3,75 GBP. Die Glencore-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,77 GBP an. Den London-Handel startete das Papier bei 3,70 GBP. Zuletzt wechselten 31.289.848 Glencore-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,19 GBP. Dieser Kurs wurde am 08.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,67 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 45,34 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,098 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,75 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Glencore wird am 25.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,149 USD in den Büchern stehen haben wird.

